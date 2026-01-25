Mistero Anguissa, Il Mattino: servirà un altro consulto medico per un nuovo problema

Il ritorno di Frank Zambo Anguissa continua a slittare. La gara contro la Juventus doveva segnare il suo rientro, ma il centrocampista è rimasto ancora una volta ai box, lasciando irrisolto il giallo sulle sue condizioni. Negli ultimi giorni il camerunese ha accusato un problema alla schiena e, al momento, non ci sono certezze sui tempi di recupero.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la situazione in casa Napoli resta delicata: l’infermeria è affollata e anche Anguissa è finito al centro di nuove valutazioni mediche. Era atteso in gruppo, invece servirà probabilmente un ulteriore consulto specialistico per chiarire l’entità del problema. "Non si sa che fine ha fatto", si legge sul quotidiano. Conte sperava di riaverlo a disposizione, ma dovrà ancora attendere, mentre l’emergenza in mezzo al campo continua a pesare sulle scelte tecniche.