Un allarme continuo: Conte ha perso un altro esterno e ha l'ennesimo dubbio

La stagione del Napoli è più sfigata che mai sul fronte infortuni. Ieri Antonio Conte ha dovuto fare i conti con altri problemi, legati a Pasquale Mazzocchi e Vanja Milinkovic-Savic. Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport: "Un allarme continuo, ai limiti dell'impossibile: ieri Conte ha perso Mazzocchi per i postumi di un colpo e contro la Juve rischia di dover fare a meno anche di Milinkovic-Savic. Vanja ha accusato nella rifinitura un fastidio a una gamba che sarà valutato oggi: test decisivo per capire se riuscirà a giocare, altrimenti in porta tornerà Meret.

Recuperato dopo l'ultimo problema a un braccio e pronto a tornare subito in campo per necessità dopo quattro mesi: la sua ultima partita risale al 28 settembre contro il Milan a San Siro e poi, tra scelte tecniche e due infortuni, ha perso 25 partite consecutive in tutte le competizioni".