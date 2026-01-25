Corbo su Repubblica: "Juve-Napoli sfida impari causa infortuni! Gli azzurri sono eroi..."

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista, si è espresso così nel giorno di Juventus-Napoli, scrivendo un fondo per La Repubblica. Di seguito uno stralcio: "Juve-Napoli è una non partita. Perché le squadre non partono alla pari. Vincere per Spalletti è possibile, normale, magari probabile. Anche per Conte è possibile, forse meno probabile, non certo normale.

Arriva in totale emergenza, più che di giocatori ha bisogno di eroi. Nessuna squadra al mondo può essere la stessa senza Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani,Politano, Neres oltre a Lang e Lucca appena ceduti. Ma questa stessa squadra corre ancora per lo scudetto e in Champions. Se non sono eroi questi. Meritano un applauso ancora prima di indossare la maglia azzurra del Napoli.