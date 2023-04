Clamoroso Tuttosport: "La Juventus potrebbe patteggiare per la manovra stipendi"

Non è una certezza, ma una ipotesi legata a doppio filo con le valutazioni del procuratore Chiné dopo che verrà chiarito il quadro accusatorio

TuttoNapoli.net

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe decidere di dialogare con la Procura Federale per quanto riguarda il filone d'inchiesta sulla manovra stipendi e dunque patteggiare l'eventuale sanzione. Non è una certezza, ma una ipotesi legata a doppio filo con le valutazioni del procuratore Chiné dopo che verrà chiarito il quadro accusatorio, se le accuse verranno ritenute accettabili, allora si procederà col dialogo, in caso contrario si procederà col processo. L'obiettivo della Juve è quello di accorciare i tempi, ma come detto dipenderà tutto dalle valutazioni del pm.