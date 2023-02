Clamoroso Juve, Cds: "Rischia altri 20 punti nella migliore delle ipotesi per manovra stipendi"

Lo spettro retrocessione comincia a essere reale per la Juventus

Lo spettro retrocessione comincia a essere reale per la Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, "l’udienza al Collegio è prevista a inizio marzo, quando cioè la procura Figc dovrebbe aver già deferito la Juve (con un procedimento nuovo) per la manovra stipendi, le partnership opache e i rapporti con gli agenti. Da quanto filtra, arriverà una richiesta di -20 nella migliore delle ipotesi" e quindi, classifica alla mano, la Juve rischia di scendere all'ultimo posto.