Clamoroso retroscena su Lukaku e Inzaghi "Mister, cosa posso fare per tornare?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mister, cosa posso fare per tornare?". Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina svela il retroscena chiave che ha permesso all'Inter di riportare a Milano Romelu Lukaku. Lo scorso 5 aprile, giorno del compleanno di Simone Inzaghi, il tecnico nerazzurro riceve una telefonata proprio dall'attaccante belga, avuto solo per pochi giorni prima del trasferimento al Chelsea: "Prono mister, sono Romelu. Auguri, buon compleanno".

Brevi convenevoli e Big Rom va subito al punto: "Mister, cosa posso fare per l’Inter? Vorrei tornare". Ecco com’è nato, poco più di due mesi fa, l’intrigo più clamoroso e inatteso del mercato. Il retroscena svela l’apertura decisiva. Come trasformare una telefonata amichevole e di auguri nella base di una trattativa che si sarebbe sviluppata nelle settimane successive.