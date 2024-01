Clamoroso Supercoppa: "Gli arabi si chiedono perché non ci siano Milan e Juve"

Tante polemiche per la scelta di disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Tante polemiche per la scelta di disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ecco quanto scrive Repubblica oggi in edicola con una rivelazione: "Ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, i giornalisti sauditi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio, «al posto di Juventus e Milan», quasi fosse uno sgarbo. È toccato all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa, e assicurare che questa sera «fra il Napoli e la Viola sarà una bellissima partita».