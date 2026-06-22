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ADL in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport: "Sarà un grande Napoli"
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La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dominata dall'intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis
La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dominata dall'intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti, con il titolo: "Sarà un grande Napoli"
De Laurentiis rilancia per un Napoli super competitivo
Il presidente azzurro si mostra ottimista sul futuro del club dopo aver assistito alla sfida del Mondiale 2026 tra Belgio e Iran, osservando da vicino anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. De Laurentiis assicura che la squadra resterà ai vertici: "Forti, competitivi e attraenti: sono certo che resteremo in alto. Alla squadra non manca niente".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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