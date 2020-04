Clausola da 100 mln per l'estero: Milik dice no

Punto sul futuro di Arek Milik sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che, al momento, l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021 non è stato ancora trovato anche in virtù del rifiuto del calciatore ad una clausola da 100 min (valida solo per l’estero) proposta dal club.

Sul calciatore ci sono diversi club: Atletico Madrid e Siviglia in Spagna, Arsenal e Tottenham in Inghilterra mentre in Italia c’è il Milan a seguire il polacco.