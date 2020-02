Col Lecce possibile rivoluzione in difesa: Gattuso pensa di cambiare la coppia di centrali

Possibile rivoluzione in difesa per la sfida di domenica contro il Lecce. Gattuso, infatti, sta pensando di cambiare i due centrali, dando un turno di riposo a Manolas (volato in Grecia per la nascita della figlia) e Di Lorenzo (lui può tornare a giocare a destra) per far giocare i rientranti Koulibaly e Maksimovic. Si tratta di due ritorni preziosi, i due difensori mancavano da tempo e per questo l'allenatore, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe affidarsi a loro contro la squadra di Liverani. Al momento, è una semplice possibilità.