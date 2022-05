Colpo bis: dopo Kvaratskhelia in chiusura un nuovo acquisto

Da un po': lo ha inaugurato il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, trequartista di 21 anni che agirà nel vuoto lasciato da Insigne, e lo proseguirà l'uruguaiano Mathias Olivera

Colpo bis in arrivo in casa Napoli: dopo Kvaratskhelia si avvicina la chiusura dell'affare Olivera. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il mercato, nel frattempo, è nel vivo. In tutti i reparti. Da un po': lo ha inaugurato il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, trequartista di 21 anni che agirà nel vuoto lasciato da Insigne, e lo proseguirà l'uruguaiano Mathias Olivera, ventiquattrenne terzino sinistro del Getafe e della Celeste che anche il presidente del club spagnolo ha ormai accostato ufficialmente al Napoli: questione di dettagli, sì, e poi il dopo-Ghoulam entrerà nel vivo".