Come il mercato ha cambiato Napoli-Inter: Chivu ha più scelte, Conte insoddisfazione

Napoli-Inter va analizzata anche partendo dal mercato estivo. La Gazzetta dello Sport racconta che a partire da Calhanoglu e Mkhitaryan, che sembravano già due ex, ora sono tornati ai loro livelli e sembrano ringiovaniti. In attacco Bonny ed Esposito si sono rivelati titolari supplementari e Akanji, malgrado l'età, ha migliorato la difesa.

Conte invece dall'altro lato si ritrova con tanti infortuni e con "Lang ai margini, Beukema irriconoscibile, Lucca spreca-occasioni, forse De Bruyne diamante incastonato nella corona non ideale. Viene il dubbio che il belga abbia sporcato il meccanismo scudetto, il McT incontrollabile trasformato in mediano-goleador. Il Napoli non ritrova quei sincronismi, covano sacche di insoddisfazione tra chi gioca poco. L’Inter ha recuperato la spinta da squadra arrogante, la superiorità fisica irresistibile, il Napoli non trova la soluzione facilmente e si deprime fuori casa". Il quotidiano però sottolinea che 8 giornate sono poche: il Milan infatti andava a ritmo scudetto e ha frenato, il Napoli era già campione e l’Inter da rifare. Un altro ribaltone è sempre possibile.