Come sarà il primo Napoli di Garcia? CdS: "Pochi ballottaggi e due squadre per sognare"

"Due squadre per sognare ancora (aspettando che il mercato illumini su verità che nessuno conosce)".

Come sarà il primo Napoli di Garcia? Prova a rispondere all’interrogativo l’edizione odierna del Corriere dello sport: "Il primo Napoli di Garcia, fatalmente, è quello che ha scandito l’impresa, un gruppo ricco di energia, di classe, di estro, fondato su certezze, con pochi autentici ballottaggi (Olivera con Mario Rui, Politano con Lozano) e dunque con la solidità di una struttura autorevole.

Nell’altro Napoli, per il momento, c’è il trasformismo di Elmas, che sa fare tante cose e tutte buone in varie zone del campo, il cinismo di Simeone, la genialità diffusa di Raspadori che tenterà di conquistare spazi, e poi la curiosità di scoprire Gaetano, sommerso di complimenti da Spalletti. Due squadre per sognare ancora (aspettando che il mercato illumini su verità che nessuno conosce).