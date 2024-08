Come sta Mazzocchi? Sensazioni positive dopo lo spavento col Girona

vedi letture

La squadra godrà di un giorno e mezzo di libertà e da domani ricomincerà la preparazione in Abruzzo in vista della sfida in programma sabato

Come sta Pasquale Mazzocchi? Il difensore, uscito per una botta nell'amichevole col Girona, non sembra destare preoccupazioni. Gli aggiornamenti arrivano dal Corriere dello Sport: "Il Napoli ha lavorato ieri mattina al Patini insieme con la Casertana, un allenamento congiunto finito 1-0 con gol di Gaetano, e poi Conte ha dato a tutti appuntamento alla ripresa.

La squadra godrà di un giorno e mezzo di libertà e da domani ricomincerà la preparazione in Abruzzo in vista della sfida in programma sabato al Maradona, alle 21.15, contro il Modena di Bisoli nei trentaduesimi di Coppa Italia (da oggi la prevendita). Entrerà in gruppo anche Olivera. Da valutare Mazzocchi dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata sabato nell’amichevole persa 2-0 con il Girona: le sue condizioni non destano grandi preoccupazioni".