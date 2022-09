Commisso esalta la cessione di Vlahovic, ma mancano i gol. Cds: Cabral-Jovic flop

Post Vlahovic ancora irrisolto, i dubbi di Italiano: è Surrealviola" scrive il Corriere dello Sport.

"Post Vlahovic ancora irrisolto, i dubbi di Italiano: è Surrealviola" scrive il Corriere dello Sport. "Ho venduto Vlahovic per 75 milioni, è stata un’operazione fenomenale, perché devo sentire certa gente che critica?" ha detto Commisso in conferenza. Secondo Alberto Polverosi però il post-Vlahovic è ancora irrisolto. Ora ci sono Cabral e Jovic, nessuno dei due sin qui ha convinto. "Italiano deve pensare anche ad altri aspetti. E’ fuor di dubbio che le due partite più brutte della stagione viola siano quelle di Empoli e Udine, dove il tecnico ha esagerato con la rivoluzione, 9 giocatori nuovi schierati come titolari".