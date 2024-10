Como, il talento Nico Paz premiato dai quotidiani: “Prototipo di fenomeno, 1° tempo galactico”

vedi letture

Nonostante la sconfitta in quel di Napoli, Nico Paz si è messo (e tanto) in luce.

Nonostante la sconfitta in quel di Napoli, Nico Paz si è messo (e tanto) in luce. Il talento del Como è stato fra i migliori in campo nella squadra di Fabregas, battuta al "Maradona" 3-1 dalla squadra di Conte. "Prototipo di fenomeno - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Un 10 modernissimo: tira, segna, costruisce, difende. Personalità da reduce. Non dura 90’, ma applausi". "Un primo tempo 'galactico' - riporta Tuttosport - colpisce anche un palo con un mancino forte e teso. È l’ultimo ad arrendersi".

"Mancino delizioso, talento vero: 45 minuti di danza tra le linee - è l'analisi del Corriere dello Sport - a mandare all’aria i piani e la difesa del Napoli. Prende un palo, ci riprova, ispira la reazione. Poi Lobo e Anguissa lo murano". Questo il commento di TMW: "Mostra buone doti tecniche e si rende pericoloso con tiri dalla distanza. La sua capacità di creare occasioni è evidente, ma deve essere più preciso".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5