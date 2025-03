Comuzzo, gara speciale per due motivi: non c'entra solo il mercato

L'edizione fiorentina de La Repubblica mette in luce la figura di Pietro Comuzzo, il difensore friulano che vive un match di particolare importanza contro il Napoli. Due sono i motivi che rendono questo incontro speciale. Il primo è legato al suo esordio in Serie A, avvenuto l'8 ottobre 2023 proprio allo stadio Maradona, quando la Fiorentina, guidata da Vincenzo Italiano, si impose sui partenopei con un punteggio di 3-1. Comuzzo, subentrato al 44' della ripresa, si fece notare per alcuni interventi decisi, mostrando una maturità sorprendente per un esordiente. Oggi, un anno e mezzo dopo, il centrale non è più un giovane in cerca di affermazione, ma un pilastro della difesa viola.

Il secondo aspetto riguarda le recenti voci di mercato. In inverno, il Napoli ha avanzato una proposta sostanziosa, con 35 milioni offerti alla Fiorentina e un ingaggio raddoppiato per il giovane talento. Tuttavia, la società gigliata ha rifiutato, decidendo di puntare su Comuzzo fino al termine della stagione. Oggi, il difensore avrà l'opportunità di confrontarsi con quella che avrebbe potuto essere la sua squadra, dopo una prima partita in cui non tutto andò per il verso giusto, culminata con un errore che regalò il terzo gol a McTominay. Sarà interessante vedere come si comporterà in questa nuova sfida.