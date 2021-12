Con la Juve senza 6 titolari: Spalletti dovrà raschiare il fondo del barile per la formazione

Senza sette calciatori, di cui ben sei titolari. E' così che il Napoli sarà costretto ad affrontare la Juventus il prossimo 6 gennaio, scrive Tuttosport: "Affrontare la Juventus in piena risalita privi di Koulibaly, Osimhen, Anguissa e Ounas convocati per la Coppa d’Africa, senza Mario Rui squalificato e con la coppia Insigne-Fabian Ruiz alle prese con il Covid. La prospettiva non è incoraggiante per Luciano Spalletti che dovrà raschiare il fondo del barile per individuare la formazione migliore con la quale respingere il 6 gennaio l’assalto Champions di Madame".