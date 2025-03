Conceiçao crede al colpaccio e sorprende: Leao fuori dalla formazione anti-Napoli

vedi letture

Il Napoli torna in campo questa sera allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Milan in una sfida cruciale per la classifica. Gli azzurri, attualmente secondi in campionato, vogliono consolidare la loro posizione e magari accorciare il distacco dalla vetta. Di fronte troveranno un Milan determinato, in cerca di punti preziosi per la corsa alle coppe europee, specialmente dopo le vittorie delle dirette concorrenti (Bologna, Juventus e Roma) nella giornata di ieri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e confermato da Sky Sport, il Milan potrebbe presentarsi con una sorpresa importante nella formazione iniziale: Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina. Il talento portoghese, sempre incisivo contro il Napoli, potrebbe lasciare il posto a Joao Felix, provato con insistenza sulla sinistra durante la settimana e desideroso di rilanciarsi dopo un periodo ai margini. Un'altra possibile esclusione eccellente riguarda Youssouf Fofana, chiuso in mezzo al campo dalla coppia Bondo-Reijnders e da Ruben Loftus-Cheek, che sembra destinato a tornare titolare nel ruolo di trequartista.

Il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa con il consueto piglio combattivo: "Se non ci credessi, non sarei qui. L'ambiente è buono, sano, e vogliamo chiudere la stagione al livello del Milan". Il portoghese sa bene che la pressione è alta e che il mancato accesso alle competizioni europee potrebbe sancire un divorzio anticipato dalla panchina rossonera. L'obiettivo è chiaro: puntare alla Coppa Italia e ridurre il gap di nove punti dal quarto posto in campionato. Per il Diavolo, quindi, la gara di stasera diventa un crocevia fondamentale, una partita da vincere a tutti i costi.