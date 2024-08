Condizioni di pagamento cambiate via Pec: Tuttosport spiega il 'pasticciaccio' Brescianini

iente da fare, l'affare per il trasferimento in maglia azzurra del 24enne centrocampista del Frosinone è stato tempestivamente bloccato

Il pasticciaccio brutto si scatena in una torrida mattina di agosto, quando tutti gli accordi verbali erano stati sigillati nella classica stretta di mano tra i presidenti De Laurentiis-Stirpe e Brescianini era sul lettino di Villa Stuart per ottenere il pass medico e trasferirsi a Napoli. Su Tuttosport in edicaola c'è questa ricostruzione sul mancato passaggio del centrocampista al Napoli

"Fermate tutto", il tono categorico del patron frusinate è dilagato fuori dalla cornetta del ds Angelozzi. Niente da fare, l'affare per il trasferimento in maglia azzurra del 24enne centrocampista del Frosinone è stato tempestivamente bloccato perché, a quanto è emerso, nella pec inviata dal Napoli al Frosinone nella mattinata di ieri la formula dell'accordo raggiunto era incredibilmente cambiata. Sempre 12 milioni il costo complessivo per il riscatto obbligatorio dopo un anno di prestito, ma non più spalmato su un triennio: primo anno prestito a zero e poi i 12 milioni sarebbero stati versati al Frosinone in complessivi 4 anni.