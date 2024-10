Condò avverte: "L’Inter giocherà col Napoli quattro giorni dopo l’Arsenal"

vedi letture

"È un dettaglio da non trascurare perché la nuova formula dei tornei europei costa maggiori energie nervose rispetto al passato"

La sfida Inter-Napoli ( che si giocherà il 10 novembre) ed un dettaglio da non trascurare: la squadra di Simone Inzaghi sfiderà quella di Antonio Conte appena quattro giorni dopo aver giocato il delicato match in Champions League contro l'Arsenal. Questo è quanto ricorda Paolo Condò nel suo articolo per l'edizione odierna di Repubblica.

Dopo la pausa il Napoli avrà ulteriore ossigeno per alimentare il suo fuoco (Empoli e Lecce), e presentarsi agli scontri diretti (Milan, Atalanta e Inter in successione) guardando tutti dall’alto in basso. Ecco, l’Inter. Risalita al secondo posto grazie alla sventatezza della Juve, a metà novembre giocherà contro il Napoli quattro giorni dopo la sfida di Champions con l’Arsenal. È un dettaglio da non trascurare perché la nuova formula dei tornei europei costa maggiori energie nervose rispetto al passato.