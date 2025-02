Condò: "E' giusto che Conte sia dispiaciuto. Ma dico una cosa su Okafor"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni del Corriere della Sera, ha commentato i vari colpi del mercato invernale e ha parlato anche dei movimenti del Napoli.

“È giusto che Conte sia dispiaciuto per non aver sostituito Kvaratskhelia con Garnacho o Adeyemi, non si strappi le vesti per Saint-Maximin, uno che a furia di aspettarlo era finito in Arabia Saudita. Okafor ha fallito al Milan ma al Salisburgo era tutt’altro che male, e a 24 anni deve avere ancora più di qualcosa nel serbatoio”.