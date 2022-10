Condò: "Kvaratskhelia è molto più forte dell'ultimo Insigne, è proprio un'altra cosa!"

Tramite la Repubblica, Paolo Condò ha commentato l'ultima giornata di Serie A e gli spunti arrivati in vetta alla classifica

Tramite la Repubblica, Paolo Condò ha commentato l'ultima giornata di Serie A e gli spunti arrivati in vetta alla classifica: "L’impeto col quale Napoli e Atalanta si sono scagliate su Bologna e Sassuolo descrive due squadre che si sentono investite di una missione. Kvaratskhelia, ormai si può dire con certezza, è molto più forte dell’ultimo Insigne: troppe le conferme, ultima la portentosa prestazione di ieri, per non riconoscere che il georgiano ha scavalcato in tre mesi il ricordo di un enfant du pays molto amato e molto discusso come Lorenzo. Kvara è proprio un’altra cosa, squilibra le forze in campo con un tocco: è un produttore inesauribile di superiorità numeriche, un trequartista in fascia che sforna palle-gol come ne avesse una borsa piena".