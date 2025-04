Condò: "Scudetto? Apparentemente tutto come prima, ma qualcuno si sgretola..."

Sull'edizione odierna del Corriere della Sera, il giornalista ed editorialista Paolo Condò ha commentato così la lotta scudetto dopo il pari di Inter e Napoli: "In apparenza non è cambiato niente, il distacco fra Inter e Napoli era e resta di 3 punti. Ma questa giornata è stata uno scambio di colpi psicologici squassanti, e anche se entrambi i pugili sono rimasti in piedi non è escluso che qualcosa dentro di loro abbia iniziato a sgretolarsi. Questo turno numero 31 era l’ultimo favorevole all’Inter: sulla carta, certo, ma è lì che si fanno i calcoli, e basta guardare la classifica per capire la differenza tra la trasferta di Parma e quella di Bologna, e quanto fosse legittima l’aspettativa nerazzurra di aumentare il vantaggio in vista di una volata per lei in salita.

Da questa prospettiva si potrebbe quindi parlare di Inter delusa: ma dopo il pari di Parma di sabato il Napoli ha vissuto un weekend ricco di speranza anziché di ansia come temeva, e la spettacolare proiezione con quale Anguissa ieri è andato in porta con la palla da metà campo era chiaramente figlia di un momento euforico. Il turno più rischioso si era trasformato in opportunità, e l’opportunità era stata colta, con l’Inter ormai avanti di un solo punticino. Da questo punto di vista, l’artistico pari di Ndoye dev’essere stata una delusione cocente".