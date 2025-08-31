Condò sul CorSera: "De Bruyne ha camminato in campo, rallentando anche il Napoli"

Giudizio negativo da parte di Paolo Condò alla prestazione di Kevin De Bruyne al debutto al Maradona con la maglia del Napoli contro il Cagliari. Il noto giornalista si è espresso così nel suo fondo per il Corriere della Sera: "Se è vero che dopo una certa età non tutti i risvegli sono uguali, pure i passaggi a vuoto dei calciatori ultratrentenni arrivano senza preavviso. Attesissimo al debutto al Maradona, Kevin De Bruyne ha camminato per il campo provando a rendersi utile con qualche tocco sapiente, ma davvero poca roba. Il problema è che il suo calo fisico ha contagiato il resto del Napoli, sigillato da un Cagliari ovviamente difensivo, ma assai ben sparpagliato per il campo.

Conte ha vinto con i cambi, peraltro tardivi, che hanno immesso l'energia necessaria a un recupero d'assalto, culminato nella deviazione salvifica di Anguissa. Due punti più che guadagnati per restare a fianco della Roma, che a Pisa ha rischiato all'inizio ma alla lunga ha dominato: decisivo un altro ultratrentenne, Paulo Dybala, che frequenta da tempo il nostro fuso orario e sa come incidere. Il gol è di Soulé, e questa è una bella storia argentina di vecchi e giovani, la leadership di Koné, e meno male che non l'hanno venduto".