Condò sull'Italia: "Dimostrato di essere migliori di quanto visto agli Europei"

Capolavoro azzurro al Parco dei Principi, vittoria in Francia dopo 70 anni. Barcola in gol dopo 13”, poi la rimonta dell'Italia con Dimarco, Frattesi e Raspadori. Paolo Condò sulle pagine de La Repubblica ha analizzato così il successo della nostra Nazionale: "Non fai in tempo a dire che per una volta il risultato conta poco, ed ecco che l’Italia di Spalletti confeziona non soltanto la migliore delle sue prestazioni in un anno, ma pure una vittoria di grande significato e prestigio. È la Francia a naufragare nella sua presunzione".

Condò ha esaltato il lavoro di Spalletti e ha parlato anche di una vittoria che schiude nuovi orizzonti azzurri: "La rovinosa uscita dall’Europeo aveva lasciato un dubbio, se quella vista in Germania fosse una fotografia fedele del nostro livello, o se non fossimo comunque migliori di quei fantasmi, pur nell’assenza di fuoriclasse: questa serata parigina è una risposta precisa in tal senso, e siccome nessuno ha voglia di rimestare il passato vale la pena di immaginare una prospettiva per questa vittoria. Per questa prestazione, soprattutto".