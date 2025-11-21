Confronto Conte-squadra, Gazzetta: niente toni duri, ecco com'è andata
Dopo il terremoto di Bologna, Antonio Conte ha scelto il confronto diretto con i suoi giocatori: niente toni duri, solo uno sguardo in faccia e parole costruttive. L’obiettivo è chiaro: invertire un trend negativo che non può appartenere a una squadra con grandi ambizioni come il Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
Le ultime prestazioni sono state insufficienti, ma il gruppo sa di avere le armi tecniche e morali per rilanciarsi. Prima del Bologna, il Napoli era ancora primo in campionato e in Champions League resta in zona playoff: il percorso è lungo, ma ogni errore ora pesa di più. Le prossime tre partite – Atalanta domani, Juventus il 7 al Maradona e Roma il 30 - potrebbero segnare il futuro stagionale della squadra.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
