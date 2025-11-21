ADL rinviato a giudizio, ma sul fronte sportivo nessun rischio: il motivo

Il Gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito dell’indagine sulle presunte irregolarità legate ad alcune operazioni di mercato del club. Le accuse riguardano l’ipotesi di falso in bilancio, in particolare per l'operazione Kostas Manolas nel 2019 e per le presunte plusvalenze fittizie collegate all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

Sul fronte sportivo, invece, De Laurentiis e Chiavelli non corrono alcun rischio di penalizzazioni, ammende o squalifiche. Sulla questione il procuratore Figc Chiné si è già pronunciato nel 2022 optando per l'archiviazione. In seguito lo stesso Chiné ha chiesto e ottenuto gli atti d'indagine dalla Procura di Roma per una possibile revocazione del caso, ma nelle carte non sono emersi fatti nuovi, tali da far riaprire il processo.