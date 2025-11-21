La richiesta di Conte: spunta un retroscena sul confronto con la squadra

Ieri c'è stato un confronto diretto tra Antonio Conte e la squadra. Cos'è emerso? Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Insomma, ieri c'erano proprio tutti e Conte ne ha approfittato per un lungo confronto guardandosi tutti negli occhi, dicendosi quanto occorresse per ripartire. Lo ha fatto anche in campo, il Napoli, con una seduta pomeridiana caratterizzata dalla forte pioggia, dal maltempo che dura ormai da inizio settimana Dalle parole, ora, ai fatti Conte si aspetta dalla sua squadra una reazione forte, convinta.

Vuole ritrovare il suo Napoli, quello vero, quello dello scudetto, e la sfida di domani insidiosa e contro una squadra che ha appena cambiato allenatore rappresenta la ghiotta chance per silenziare un bel po' di polemiche. Le risposte dovranno arrivare soprattutto dall'atteggiamento e da una coesione e unità d'intenti, da una squadra che dovrà tornare a essere squadra lasciando da parte le scorie dell'ultimo periodo".