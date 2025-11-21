Maratona Napoli: è la squadra che corre di più in Serie A, il dato

vedi letture

Si è parlato tanto in questo periodo di condizione fisica, dei metodi d'allenamento di Conte, dei dati atletici legati alla squadra azzurra. Uno è emerso in queste ore ed è indicativo. Il Napoli è la squadra che corre di più in Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Il Napoli è infatti la squadra che in assoluto ha percorso il maggior numero di chilometri dell’intera Serie A, con una media 119,67 km a partita. Di Lorenzo e compagni non hanno rivali nel conteggio metrico: sono da record nel macinare il campo in lungo e in largo. La Juve, seconda in questa graduatoria, con il suo atletismo ne copre in media 118,54, uno in meno per ciascuna gara. A completare il podio c’è la sorpresa Cremonese, che rispetto ai campioni in carica ha duemila metri in meno sulle gambe".