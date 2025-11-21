Cdm su Hojlund: "Non è ancora esploso, ma Conte lo sta migliorando"

Rasmus Hojlund, complice anche l'infortunio, non segna dal 5 ottobre. Domani affronterà per la prima volta l'Atalanta, la sua ex squadra, quella con cui è esploso in Serie A tre anni fa. Di Hojlund scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Ora che arrivano le gare al Maradona, Hojlund può ritrovare il passo giusto.

E questo è quello che si augura Antonio Conte perché la squadra fa fatica a trovare gol e anche un undici da mandare in campo. Scocca l'ora di Hojlund che da ex può trovare nuove motivazioni. Finora non ha fatto sfraceli, ma l'attaccante che è servito al Napoli per tamponare l'assenza di Lukaku. In più ha dalla sua l'età: può solo migliorare anche il suo bottino dei gol. Del resto è unico nel suo genere e Conte lo sta migliorando".