Conte e squadra hanno parlato anche delle parole in conferenza: il retroscena

Tutti i quotidiani questa mattina in edicola hanno dedicato ampio spazio al confronto che c'è stato ieri a Castel Volturno tra Conte e la squadra. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha scritto: "Finalmente è arrivato il momento del dialogo tanto atteso, con un primo appuntamento in sala video e il focus sugli errori visti in campo a Bologna: la scarsa incisività a livello offensivo, nell’ultimo passaggio, nelle scelte, nelle conclusioni e nel modo in cui si riempiva l’area di rigore e le disattenzioni che hanno determinato le reti della squadra di Italiano.

Un confronto franco, sincero, guardandosi negli occhi, durato circa un’ora in cui si è parlato sia della prestazione di Bologna che delle dichiarazioni in conferenza stampa oltre alla scelta di Conte di fermarsi per qualche giorno in più. Sul campo una seduta tattica per immergersi in Napoli-Atalanta con tutti gli uomini che saranno disponibili al Maradona. Il confronto ha avuto un approccio costruttivo, l’idea è superare le criticità, resettare il sistema Napoli che è andato in cortocircuito prima della sosta e ripartire in maniera convincente".