Gazzetta - Conte ha fatto un patto con Napoli: spunta promessa ai tifosi

"La chiacchierata è stata comunque costruttiva, anche perché ciò che non andava era già stato messo in piazza dopo Bologna. Ora ci si attende davvero la riscossa d'orgoglio da parte di tutto il gruppo. Che ha capito i propri errori, che sa di non aver fatto ancora abbastanza per onorare la maglia e lo scudetto cucito sul petto". A scriverlo è La Gazzetta dello Sport che torna a parlare di Conte e del confronto di ieri con i giocatori. A proposito dell'allenatore del Napoli, il quotidiano ripropone alcune frasi recenti del tecnico.

"Conte con Napoli ha fatto un patto e in quella promessa, che riporta ai suoi primi giorni in azzurro, c'era una certezza: <«faremo di tutto per rendervi sempre orgogliosi di noi». Ecco, il suo Napoli nell'ultimo periodo ha disatteso quell'accordo con la città e Antonio si è sentito responsabile per tutto".