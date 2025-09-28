Conte a San Siro senza 4 difensori, spunta un retroscena: ha valutato un altro debutto

Stasera toccherà a Miguel Gutierrez agire sulla fascia sinistra di difesa, alla luce delle assenze contemporanee degli altri due esterni mancini, Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "La prima in Serie A di Guti, 24 anni ma una certa esperienza coltivata con il Real e sbocciata in Catalogna, con tanto di trafila in Champions, sarà notevole.

E dovrà anche essere incastrata come meglio non si può in una linea a quattro falcidiata dagli infortuni, al netto del recupero di Mazzocchi: quattro frequentatori abituali della difesa titolare sono fuori uso, l'unico reduce è Di Lorenzo. Il capitano. E tra l'altro, dicevamo, Conte ha analizzato attentamente anche il lancio di Marianucci: in questa situazione di emergenza totale, però, è ancora Beukema il favorito ad affiancare Juan Jesus al centro".