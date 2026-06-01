Allegri lo considera fondamentale: "Il piano di Max per trattenere De Bruyne"

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Uno dei primi nodi che Massimiliano Allegri dovrà sciogliere riguarda il futuro di Kevin De Bruyne

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei primi nodi che Massimiliano Allegri dovrà sciogliere riguarda il futuro di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il Napoli, continua infatti ad attirare l'interesse di diversi club della MLS, che da tempo monitorano la sua situazione.

La Rosea sottolinea come il nuovo tecnico azzurro consideri De Bruyne una pedina fondamentale del proprio progetto e abbia intenzione di confrontarsi direttamente con lui nelle prossime settimane. L'obiettivo sarà quello di capire le reali motivazioni del giocatore e provare a convincerlo a proseguire la sua avventura in maglia azzurra.

Allegri e il piano per convincere De Bruyne

La missione, però, non si preannuncia semplice. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi e alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere, il belga dovrà valutare se esistano ancora le condizioni per continuare a Napoli. Allegri, dal canto suo, punta sull'esperienza maturata nella gestione dei grandi campioni e proverà a costruire con De Bruyne un rapporto basato su fiducia, centralità tecnica e nuove motivazioni.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese cercherà di presentargli un progetto capace di restituirgli entusiasmo e divertimento, elementi che il giocatore ha indicato come fondamentali per esprimersi al meglio