Faccia a faccia Allegri-De Bruyne: le tappe per decidere il futuro di Kevin

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Da tempo, infatti, il campione belga è nel mirino di diversi club della MLS e l'eventuale conferma di Conte avrebbe potuto spingerlo ancora più lontano da Napoli.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, una delle prime questioni che Massimiliano Allegri dovrà affrontare nel suo nuovo percorso sulla panchina del Napoli riguarda Kevin De Bruyne. Le recenti dichiarazioni del centrocampista belga su Antonio Conte hanno infatti acceso i riflettori sul suo futuro in azzurro, tutt'altro che definito.

Il quotidiano evidenzia come Allegri consideri De Bruyne un elemento centrale del progetto tecnico, ma la sua permanenza non possa essere data per scontata. Da tempo, infatti, il campione belga è nel mirino di diversi club della MLS e l'eventuale conferma di Conte avrebbe potuto spingerlo ancora più lontano da Napoli.

De Bruyne e il confronto con Allegri

L'arrivo di Allegri cambia però lo scenario. Come sottolinea Il Mattino, tra il nuovo allenatore e il giocatore ci sarà l'occasione di confrontarsi nelle prossime settimane, al termine degli impegni internazionali del belga. Un faccia a faccia che servirà a comprendere intenzioni, ambizioni e prospettive comuni.

Il Napoli, dunque, si prepara a gestire uno dei dossier più delicati dell'estate. L'obiettivo sarà quello di costruire il futuro senza commettere errori di valutazione, cercando di trattenere un campione del calibro di De Bruyne e, allo stesso tempo, evitando di farsi trovare impreparato qualora dovessero concretizzarsi altre opportunità per il numero uno belg