Khalaili ma non solo: occhio a Dodò per la corsia destra

Khalaili ma non solo: occhio a Dodò per la corsia destraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il quotidiano ricorda innanzitutto che il club partenopeo segue da tempo Anan Khalaili, esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne e, secondo un articolo del Corriere dello Sport, tra gli obiettivi individuati dalla dirigenza azzurra ci sarebbero diversi profili per la fascia destra.

Il quotidiano ricorda innanzitutto che il club partenopeo segue da tempo Anan Khalaili, esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Il classe 2005, considerato uno dei talenti più interessanti del calcio europeo, viene valutato intorno ai 25 milioni di euro e rappresenta un profilo di prospettiva per il futuro.

Napoli e la tentazione Dodò dalla Fiorentina

Nelle ultime settimane, però, il Napoli avrebbe intensificato l'attenzione anche su Dodo, terzino della Fiorentina che conosce già molto bene la Serie A. Come evidenzia il Corriere dello Sport, "di recente si è inserito nella corsa a Dodo", brasiliano di 27 anni che dopo quattro stagioni in viola potrebbe essere arrivato a un punto di svolta della sua esperienza a Firenze.

Secondo il quotidiano, la situazione contrattuale del giocatore potrebbe favorire eventuali trattative. Dodo è infatti legato alla Fiorentina fino al 2027, ma al momento non sembrano esserci sviluppi significativi sul fronte del rinnovo. Una condizione che, come sottolinea il Corriere dello Sport, rende il contesto "piuttosto propizio per chi ha intenzione di provare a trattare con la Fiorentina".