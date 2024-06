Conte al Napoli, spuntano ufficiosamente data e location della presentazione

econdo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe già una data per la presentazione.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte ha chiuso con l'incontro di ieri la sua prima visita a Napoli: il ritorno in città è previsto a ridosso della sua presentazione, a fine mese, a meno di cambi di programma in corsa che a questo punto potrebbero essere all’ordine del giorno tra mercato, varie ed eventuali. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe già una data per la presentazione.

Come spiega il quotidiano oggi in edicola, il club partenopeo lavora all’organizzazione di un grande evento, ufficiosamente in agenda il 26 giugno, un mercoledì, a Palazzo Reale: non c’è ancora l’ufficialità e di conseguenza anche un carnet preciso e dettagliato, ma l’idea è che sarà una giornata da ricordare.