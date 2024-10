Conte attende i nazionali: oggi i primi rientri, l'ultimo sarà Olivera

Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Torneranno i primi nazionali, come gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, impegnati ieri nella sfida di Udine contro Israele.

Sempre ieri hanno disputato le ultime gare anche Kvaratskhelia, Ngonge e Anguissa, di rientro in Italia e pronti a unirsi ai compagni. Viaggio più lungo per Frank dall’Africa, reduce dalla sfida vinta con il Camerun contro il Kenya ieri pomeriggio alle 15 italiane a Kampala. Oggi ultimi impegni per Gilmour (pronto all’esordio da titolare domenica in campionato), McTominay, Rrahmani e Rafa Marin. L’ultimo a rientrare sarà Olivera, in campo questa notte. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.