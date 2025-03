Conte blindato da ADL, ma per la Gazzetta resta in orbita Juventus

Nonostante abbia firmato in estate un contratto di tre anni e dunque sia blindato dal Napoli, Antonio Conte continua a essere accostato alla panchina della Juve che la prossima estate, salvo sorprese, saluterà Thiago Motta, dopo la deludente stagione, la prima in bianconero.

Questa mattina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a fare il nome dell'allenatore del Napoli per la panchina bianconera in vista della prossima stagione: “Tre i profili (molto diversi) monitorati dal club bianconero, ognuno con aspetti positivi e altri problematici: Gasperini, Conte e Pioli. Più il “piano d’emergenza”, quello in caso di esonero a stagione in corso (eventualità che comunque il club vuole evitare)“.