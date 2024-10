Conte concede altri due giorni di pausa: fissata la ripresa degli allenamenti

Tre giorni la settimana scorsa (da sabato a lunedì), altri due in questa di sosta (domani e dopodomani): i giorni di pausa salgono a cinque in due settimane. E' questa la decisione di Antonio Conte, riportata dal Corriere dello Sport: "Il Napoli tornerà in campo questa mattina e poi di nuovo martedì, alla ripresa, per preparare la sfida di domenica prossima contro l’Empoli. Domani e lunedì di riposo.

Conte lavora in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro Israele. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera impegnato con il suo Uruguay contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì".