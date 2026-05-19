Sorpresa Lang: torna a Napoli e svela il reale motivo (non è il rientro al club)

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Davanti a cronisti presenti e smartphone, Lang ha liquidato con un sorriso le voci su un possibile rientro al Napoli, suo club d'appartenenza

Un pomeriggio come tanti all'aeroporto di Capodichino si è trasformato, ieri, in un piccolo caso di mercato quando, nell'area riservata agli arrivi, è apparso improvvisamente Noa Lang. L'esterno offensivo, che era stato uno dei colpi più altisonanti della scorsa estate prima di trasferirsi a gennaio in Turchia, dove ha appena vinto lo scudetto con il Galatasaray, è sbarcato nel capoluogo campano accendendo immediatamente la curiosità dei presenti. Il calciatore ha però subito voluto spegnere sul nascere qualsiasi speculazione legata al suo futuro professionale, chiarendo la natura del suo viaggio.

Lang torna a Napoli e svela il reale motivo

Davanti a cronisti presenti e smartphone, Lang ha liquidato con un sorriso le voci su un possibile rientro al Napoli, suo club d'appartenenza, blindando il blitz sotto il Vesuvio come una semplice gita di piacere. "Sono qua solo per ritrovare mio fratello Neres", ha dichiarato l'attaccante, come riporta La Gazzetta dello Sport. L'esterno ha dunque confermato il profondo legame d'amicizia che lo unisce all'esterno brasiliano della squadra azzurra. Nessun contatto formale con la dirigenza partenopea in vista, dunque, ma solo il desiderio di trascorrere qualche giorno di relax in compagnia dell'ex compagno di squadra, regalando comunque un pizzico di colore al tifo napoletano.