Conte via da Napoli: spunta già la sua possibile nuova squadra

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Il vero e proprio spartiacque per il futuro della panchina azzurra è fissato per il prossimo 22 giugno, data in cui si terranno le elezioni federali

Antonio Conte appare ormai pronto e motivato a raccogliere la sfida della Nazionale, un ritorno sulla panchina azzurra che accende l'entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il tecnico salentino, reduce dall'esperienza a Napoli e vicino all'addio, vede nell'Italia l'opportunità ideale per aprire un nuovo ciclo vincente. La sua disponibilità è totale, ma per il formale insediamento e la firma sul contratto manca ancora un tassello cruciale. Tutto il movimento calcistico italiano si trova infatti in una fase di stand-by, in attesa che si definiscano i nuovi equilibri ai vertici della Federazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Conte-Italia e l'attesa per il nuovo presidente Figc

Il vero e proprio spartiacque per il futuro della panchina azzurra è fissato per il prossimo 22 giugno, data in cui si terranno le elezioni federali. Solo dopo il voto e la nomina del nuovo presidente e del consiglio si potranno ufficializzare le linee guida programmatiche e, di conseguenza, la scelta del Commissario Tecnico. Conte resta il candidato forte e in pole position, ma ogni mossa formale è congelata fino a quella data. La nomina dell'ex allenatore partenopeo dipenderà dagli esiti delle urne, l'ultimo passaggio istituzionale prima di poter dare il via ufficiale al nuovo corso della Nazionale.