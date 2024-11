Conte e l'espressione spenta nel finale, Gazzetta: "Stordito dalla Dea"

“La seconda sconfitta fa un male ch’è racchiuso nell’espressione spenta di Antonio Conte, in uno sguardo che si perde ne vuoto e nella ostinata difesa d’un concetto che gli appartiene e che ribadisce per blindare il Napoli dalle infiltrazioni morali esterne". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta il pesante ko degli azzurri al Maradona.

"Una partita ha varie facce mentre il Napoli ne ha mostrato una soltanto: 0-2 prima di rientrare nello spogliatoio, per tentare di riordinarsi, e reazione impalpabile nella ripresa, attraversata in sofferenza, con quel senso di stordimento che t’afferra quando la Dea si mette a far girar la testa” si legge sulla rosea.