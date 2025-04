Conte e la panchina: lunedì in difesa e mediana avrà due elementi da soli 107 minuti

Ancora assenza in casa Napoli. Antonio Conte dovrà fare a meno di Anguissa e Di Lorenzo, fuori per squalifica, ed a loro si è aggiunto Alessandro Buongiorno che ha rimediato una “tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra” e - riferisce Raffaele Auriemma su Tuttosport - dovrà restare ai box almeno tre settimane e proverà a rientrare proprio per il match contro il Torino.

Conte si affiderà a Juan Jesus e a Mazzocchi in difesa mentre in mediana sarà Gilmour a prendere il posto di Anguissa e dopo Meret spera di recuperare anche Spinazzola. Tre assenze comunque importanti che - si legge - andranno a sguarnire soprattutto difesa e centrocampo che saranno in difficoltà: "Saranno disponibili in panchina per il prossimo Monday Night soltanto Rafa Marin e Billing, 107’ in due nell’arco di questo campionato"