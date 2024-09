Conte e la scelta McTominay dal 1': il tecnico gli aveva fatto una richiesta

Un arma in più per Antonio Conte: il tiro da fuori di Scott McTominay. Sull'edizione di Repubblica si parla dell'inserimento in squadra del centrocampista scozzese: "Ci ha provato allo Stadium con una conclusione da fuori area, neutralizzata da Di Gregorio e si è fatto notare per un paio di strappi di pura forza che hanno messo in difficoltà la Juventus. Buona la prima, dunque, ma i margini di crescita sono enormi.

Migliorerà sicuramente l’inserimento all’interno dei meccanismi di Conte e diventerà evidente pure la sua leadership: Conte gli ha chiesto di valorizzare la conclusione da fuori area, un marchio di fabbrica di uno dei perni della nazionale scozzese, come ha dimostrato agli Europei. McTominay già guarda avanti: è soddisfatto della prestazione ma conosce bene le sue qualità e sa bene di poter fare ancora molto".