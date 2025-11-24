Conte e quell'abbraccio a fine gara con Lukaku: segnale di unità

Antonio è il comandante che tutti vorrebbero avere al timone della nave durante la tempesta. Più alto è l’ostacolo, più forte sarà il desiderio di superarlo e di combattere per ottenere il massimo. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta Antonio Conte, che dopo la pesante sconfitta di Bologna è riuscito a risollevare il Napoli.

La rosea oggi in edicola mette in evidenza quell’abbraccio con Lukaku a fine gara: un segnale di gruppo e di unità. L’uomo in più, anche da infortunato. Sabato Romelu Lukaku ha finito di seguire la gara con l’Atalanta da bordocampo, dando indicazioni ai compagni. E alla fine si è abbracciato con Conte con cui ha un rapporto speciale.