Retroscena Gazzetta su Lucca: incoraggiato dall'apprezzamento del Maradona con l'Atalanta

L'attaccante, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stato rinfrancato dal sostegno dei tifosi nella gara di sabato

Lorenzo Lucca torna a disposizione di Antonio Conte in Champions League, dopo aver scontato il turno di squalifica contro l'Eintracht per l'espulsione rimediata in terra olandese. L'attaccante, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stato rinfrancato dal sostegno dei tifosi nella gara di sabato, che ne hanno apprezzato la voglia di sacrificarsi nel finale.

"E comunque una lunga chiacchierata con se stesso Conte la farà dopo aver osservato l’allenamento, che lo convincerà sulla scelta dei partner da affiancare ad Hojlund. Lui, almeno, un ricambio naturale ce l’ha, si chiama Lorenzo Lucca, che ha scontato la giornata di squalifica e si mette a disposizione incoraggiato dall’accoglienza del Maradona, che ne ha sottolineato la generosità nelle coperture".