La tentazione di Conte: confermare Lang e Neres anche in Champions

vedi letture

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude la riconferma del belga e del brasiliano per il match col Qarabag.

Noa Lang e David Neres sono gli uomini del momento, sono usciti dal letargo e lo hanno fatto timbrando una partita complicata, indirizzandola in 45’, mettendoci la faccia e pure la firma, ognuno per sé e per gli altri. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude la riconferma del belga e del brasiliano per il match col Qarabag.

"L’idea che sta lì, tra la Pineta, è di lasciarli al proprio posto ma avendo Politano riposato, e servendo anche coperture, nasce la riflessione inevitabile: e se cominciasse lui? L’esperimento di sabato sera con la Dea spinge ad insistere, perché il sacrificio di Lang e Neres in fase di non possesso ha consentito al Napoli di starsene comodamente con tanti uomini dietro la linea del pallone e di soffrire il giusto, per un’ora, prima che l’Atalanta reagisse" scrive la rosea.