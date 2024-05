Conte ed una missione quasi impossibile: valorizzare i flop dello scorso mercato

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Tra gli obiettivi di Antonio Conte, nel caso in cui si finalizzasse la sua trattativa con Aurelio De Laurentiis per allenare il Napoli, ci sarà quello di provare a valorizzare gli acquisti dello scorso mercato estivo Lindstrom, Cajuste e Natan. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Lukaku, obiettivo numero uno per l’attacco in caso di arrivo di Conte: all’Inter lo volle Antonio Conte e l’impatto con la A fu devastante.

Una delle missioni più delicate sarà quella di rigenerare gli acquisti della scorsa estate, clamorosamente bocciati da tre allenatori su tre. Jens Cajuste è quello che ha giocato di più. E chissà che la cura Conte non faccia effetti anche su Natan. E occhio a Lindstrom, vedremo cosa ne penserà Conte" si legge sulla rosea.